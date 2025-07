Die Sportfreunde Eisbachtal gehen das zweite Jahr in der Oberliga realistisch an. Trainer Thorsten Wörsdörfer baut keine Luftschlösser, sein Ziel ist vor allem, den Klub in der Liga zu etablieren. Wie er das schaffen will.

Natürlich, auch Thorsten Wörsdörfer, Coach der Sportfreunde Eisbachtal, hätte zu dem einen oder anderen externen Neuzugang nicht Nein gesagt, hätte sich vor allem über einen Ersatz für Luis Hesse, den es zu Regionalligist Schott Mainz zieht, gefreut. Aber das klappte vor dem zweiten Oberligajahr in Folge nicht. „Wenn mir noch einer vor die Füße fällt, der zu unserem Budget, zu unserer Philosophie passt, dann sage ich sicherlich nicht nein“, so Wörsdörfer.

Keine Frage, Hesses Abgang schmerzt, auch Raoul Petak hat den Klub in Richtung SV RW Hadamar verlassen. Auf der anderen Seite werden fünf Talente aus der eigenen A-Jugend hochgezogen: Keeper David Arnolds, Verteidiger Moritz Muth, die beiden Mittelfeldakteure Lennard Wohlmann und Bleron Bekteshi sowie Stürmer Silas Held. Letzterer wird allerdings nach einer anstehenden Leistenoperation erst einmal nicht zur Verfügung stehen.

Personalsituation bleibt angespannt

Das trifft in gleichem Maß auf die Langzeitverletzten zu: Tommy Brühl, Tom Trabusch, Elias Hanis und Maximilian Janz werden ganz sicher in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Laurenz Jagos befindet sich mittlerweile wieder im Lauf- und – mit Abstrichen – auch im Mannschaftstraining. „Das wird aber nichts, bevor die Blätter fallen“, rechnet sein Trainer vor Herbst nicht mit einer Rückkehr des Innenverteidigers. Die lange Verletztenliste, die ausnahmslos internen Neuzugänge, das alles sorgt dafür, dass die Personalsituation auch in der kommenden Spielzeit angespannt sein wird.

Vier Torleute: Luxusproblem für Wörsdörfer

Zumindest auf dem Feld. Denn auf der Torhüterposition hat der Trainer fast schon ein Luxusproblem. Nachdem der Wechsel von Tim Weiler zu Ligakonkurrent FV Engers doch geplatzt ist, stehen Wörsdörfer mit ihm, mit Niklas Kremer, „der eine Dekade bei den Sportfreunden geprägt hat“, und den beiden jungen Keepern Felix Koch und David Arnolds gleich vier Torhüter zur Verfügung. Für den 30-jährigen Kremer, der kürzlich Vater geworden ist, soll es allerdings eine Art Übergangsjahr vom aktiven Keeper hin zum Torwarttrainer werden. Denn der bisher für die Schlussmänner zuständige Tino Rauch hat aus privaten Gründen überraschend sein Amt zum Ende der vergangenen Saison niedergelegt. Kremer könnte also in diese Rolle schlüpfen. Und spielen wird am Ende der, „der durch Leistung überzeugt“, sagt Wörsdörfer, der jedenfalls froh ist, dass es das Luxusproblem gibt. Denn spätestens zur Winterpause wird die Zahl der Keeper erst einmal wieder auf drei schrumpfen: Weiler wird sich dann nämlich einer Schulter-OP unterziehen und erst einmal ausfallen.

Viel Verantwortung für die erfahrenen Spieler

Für Wörsdörfer gibt es, genau wie im ersten Jahr, nur ein Ziel: den Klassenverbleib. Dabei ist ihm klar, wie schwer das werden wird mit einer Mannschaft, die aus überwiegend jungen Akteuren besteht. „Ich bezeichne das als Hummelsyndrom. Wir können eigentlich nicht fliegen, aber irgendwie schaffen wir es doch, indem wir alle gemeinsam daran arbeiten.“ Dabei nimmt er auch seine erfahrenen Spieler ein Stück weit in die Pflicht. Dazu zählen für ihn Max Olbrich, Jerome Zey, Lukas Reitz oder Jonathan Kap. „Wenn die ihre Leistung auf den Platz bringen, sind sie sicherlich in der Lage, auch die jungen Wilden mitzuziehen.“

Der Ex-Profi hofft, dass seine Mannschaft (vor allem die vielen jungen Spieler) das erste Jahr genutzt hat, um die Klasse kennenzulernen, um Fehler zu machen und diese bestenfalls jetzt abzustellen. Diese Fehler gesteht der Trainer seiner Mannschaft zu, sagt aber auch: „Es wäre nur gut, wenn wir nicht immer den gleichen Fehler machen würden.“

Chancenverwertung muss besser werden

Ein wesentlicher Aspekt wird sein, die Chancenverwertung zu verbessern, die fehlende Effizienz kostete in der Vorsaison so manchen Punkt. „Das Verhältnis zwischen dem Nutzen von eigenen Möglichkeiten und dem Kassieren von zu einfachen Gegentoren muss sich ändern“, sagt der Trainer und hofft, dass es ihm gelingt, hier gegensteuern zu können. Wörsdörfer freut sich auf das zweite Jahr in der Oberliga und ist zugleich der Überzeugung, dass sich seine Mannschaft, wenn ihr der Klassenverbleib gelingt, dort mittelfristig etablieren kann. „Der Fahrstuhl nach unten ist dann erst einmal kaputt“, sagt er mit einem Lachen. Dass er durch die Besetzung des Präsidentenpostens mit seinem Freund, Mentor und Geschäftspartner Markus Stillger nun noch ein wenig mehr Druck verspürt, damit kann er umgehen, das ist er aus seiner Zeit als Fußballprofi gewohnt. „Zudem empfinde ich das als positiven Druck“, sagt er – und blickt optimistisch nach vorne.

Spfr Eisbachtal

Zugänge: David Arnolds, Bleron Bekteshi, Silas Held, Moritz Muth, Lennard Wohlmann (alle eigene Jugend).

Abgänge: Luis Hesse (TSV Schott Mainz), Raoul Petak (SV RW Hadamar).

Kader, Tor: David Arnolds, Felix Koch, Niklas Kremer, Tim Weiler.

Abwehr: Devran Akin Drol, Laurenz Jagos, Maximilian Janz, Moritz Muth, Lirim Orani, Lennard Plum, Tom Trabusch.

Mittelfeld: Bleron Bekteshim, Tommy Brühl, Elias Hanis, Gabriel Jost, Matti Jung, Finn Müller, Jannis Muth, Max Olbrich, Lennard Wohlmann.

Angriff: Jonah Arnolds, Silas Held, Niklas Heuser, Jonas Kahles, Jonathan Kap, Jamal Kilic, Lukas Reitz, Jerome Zey.

Trainer: Thorsten Wörsdörfer.

Saisonziel: drinbleiben.

Favorit: Pirmasens.