Luka Hirninger kommt Australischer Zweitligaspieler verstärkt TuS-Defensive

i Der sportliche Leiter Sam Graef (links) und der technische Direktor Damir Grgic (rechts) haben den zweiten Winterneuzugang eingetütet. Vom australischen Zweitligisten Perth SC kommt Abwehrspieler Luka Hirninger. Mark Dieler/TuS Koblenz

Ein 19-jähriger Australier mit deutschem Pass und Auszeichnung als "Young Player of the Year" wechselt in die Oberliga: Der TuS Koblenz verpflichtet Innenverteidiger Luka Hirninger, der bereits in einem Testspiel überzeugte.

Die Formalitäten sind alle geklärt, die Spielberechtigung soll im Laufe der Woche vorliegen: Fußball-Oberligist TuS Koblenz hat den Australier Luka Hirninger verpflichtet. Der 19-jährige Innenverteidiger spielte bis zum Oktober vergangenen Jahres noch beim australischen Zweitligisten Perth SC und will sein fußballerisches Glück nun in Deutschland finden.







