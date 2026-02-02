Ein 19-jähriger Australier mit deutschem Pass und Auszeichnung als "Young Player of the Year" wechselt in die Oberliga: Der TuS Koblenz verpflichtet Innenverteidiger Luka Hirninger, der bereits in einem Testspiel überzeugte.
Lesezeit 2 Minuten
Die Formalitäten sind alle geklärt, die Spielberechtigung soll im Laufe der Woche vorliegen: Fußball-Oberligist TuS Koblenz hat den Australier Luka Hirninger verpflichtet. Der 19-jährige Innenverteidiger spielte bis zum Oktober vergangenen Jahres noch beim australischen Zweitligisten Perth SC und will sein fußballerisches Glück nun in Deutschland finden.