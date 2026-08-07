Ahrweiler gastiert in Wittlich
Aufeinandertreffen zweier untypischer Aufsteiger
Roman Voloshchuk ist einer von wenigen ABC-Akteuren, die aus der Aufstiegssaison noch geblieben sind. Er spielte gegen Schott Ma
Roman Voloshchuk ist einer von wenigen ABC-Akteuren, die aus der Aufstiegssaison noch geblieben sind. Er spielte gegen Schott Mainz von Beginn an – und ist sicherlich auch in Wittlich wieder ein Kandidat für die Startelf.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Im April noch in der Rheinlandliga, jetzt treffen der SV Wittlich und der Ahrweiler BC eine Spielklasse höher aufeinander. Damals gewann Wittlich, Ahrweiler hatte aber in der Abschlusstabelle die Nase vorn. Und dieses Mal?

Lesezeit 2 Minuten
Es ist gerade einmal rund dreieinhalb Monate her, da gab es das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams, damals noch eine Klasse tiefer. Am Samstag (17 Uhr) duellieren sich der SV Rot-Weiss Wittlich und der Ahrweiler BC zum ersten Mal in der Fußball-Oberliga – und die Voraussetzungen gegenüber der Rheinlandligasaison, als sich der ABC am Ende souverän die Meisterschaft sicherte, dürften sich dieses Mal geändert haben.
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