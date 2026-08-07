Im April noch in der Rheinlandliga, jetzt treffen der SV Wittlich und der Ahrweiler BC eine Spielklasse höher aufeinander. Damals gewann Wittlich, Ahrweiler hatte aber in der Abschlusstabelle die Nase vorn. Und dieses Mal?
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Es ist gerade einmal rund dreieinhalb Monate her, da gab es das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams, damals noch eine Klasse tiefer. Am Samstag (17 Uhr) duellieren sich der SV Rot-Weiss Wittlich und der Ahrweiler BC zum ersten Mal in der Fußball-Oberliga – und die Voraussetzungen gegenüber der Rheinlandligasaison, als sich der ABC am Ende souverän die Meisterschaft sicherte, dürften sich dieses Mal geändert haben.