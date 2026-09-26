1:3 beim FV Diefflen Auf Mentalitätssieg folgt Pleite für die TuS Koblenz Sina Ternis 26.09.2026, 20:57 Uhr

i Lukas Tuchscherer und seine TuS Koblenz mussten im saarländischen Diefflen mal wieder einen Rückschlag verkraften. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage. Mark Dieler

Natürlich waren es schwerwiegende Ausfälle bei der TuS Koblenz. Aber das galt für Coach Michael Stahl nach dem 1:3 in Diefflen nicht als Ausrede. Schließlich habe jeder den Anspruch, in der Oberliga oben mitzuspielen. Das war nicht immer zu sehen.

Geschichte wiederholt sich bei der TuS Koblenz. Und sie tut es in Summe zu oft. Denn auf den Mentalitätssieg am vergangenen Wochenende gegen den TuS Mechtersheim folgte nun mit der 1:3-Niederlage beim FV Diefflen ein durchaus herber Dämpfer für die Schängel, die es damit versäumten, von den Patzern der Konkurrenz in der Fußball-Oberliga zu profitieren.







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