Eisbachtal gastiert in Engers Auf FVE-Gastgeschenke brauchen Eisbären nicht hoffen 25.09.2025, 12:00 Uhr

i Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Engers und Eisbachtal gab es im April in Nentershausen. Jonas von Haacke (grünes Trikot) sah bei den Gästen Gelb-Rot, dennoch reichte es am Ende für ein 1:1. Dieses Mal wird von Haacke definitiv verletzt fehlen, bei Lukas Reitz (rotes Trikot) besteht die Hoffnung, dass es für einen längeren Einsatz reicht. Andreas Egenolf

Ein Derby folgt aktuell in der Fußball-Oberliga auf das nächste. Bereits am Freitag gastieren die Sportfreunde Eisbachtal beim FV Engers – und hoffen da durchaus auf Gastfreundschaft. Vergeblich, wie FVE-Trainer Julian Feit deutlich macht.

„Wir wollen auf jeden Fall gewinnen.“ Das ist die Reaktion von Julian Feit darauf, dass sein Gegenüber Thorsten Wörsdörfer vor dem Fußball-Oberliga-Derby am Freitagabend (19 Uhr) darauf hofft, dass der gastgebende FV Engers unter Umständen Gastgeschenke verteilen könnte.







Artikel teilen

Artikel teilen