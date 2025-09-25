Ein Derby folgt aktuell in der Fußball-Oberliga auf das nächste. Bereits am Freitag gastieren die Sportfreunde Eisbachtal beim FV Engers – und hoffen da durchaus auf Gastfreundschaft. Vergeblich, wie FVE-Trainer Julian Feit deutlich macht.
„Wir wollen auf jeden Fall gewinnen.“ Das ist die Reaktion von Julian Feit darauf, dass sein Gegenüber Thorsten Wörsdörfer vor dem Fußball-Oberliga-Derby am Freitagabend (19 Uhr) darauf hofft, dass der gastgebende FV Engers unter Umständen Gastgeschenke verteilen könnte.