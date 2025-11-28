Koblenzer empfangen Worms Auf den FC Cosmos wartet das nächste Highlight-Spiel Sina Ternis 28.11.2025, 08:00 Uhr

i Im Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen Eintracht Trier trug Meric-Nuh Gültekin (blaues Trikot, Nummer 6) die Kapitänsbinde. Die dürfte er am Samstag gegen Wormatia Worms wieder an Nihat Farajli abtreten, der nach Verletzung zurück ist. Jörg Niebergall

Nur 64 Stunden nach dem Rheinlandpokalspiel gegen Eintracht Trier empfängt der FC Cosmos Koblenz den Oberliga-Sechsten Wormatia Worms. Auch wenn die Mittwochspartie Körner gekostet hat, geht Yusuf Emre Kasal optimistisch in die Partie. Aus Gründen.

Nur knapp 64 Stunden nach dem durchaus kräftezehrenden Rheinlandpokalspiel gegen den SV Eintracht Trier geht es für den FC Cosmos Koblenz am Samstag (14 Uhr) in der Fußball-Oberliga mit einem Heimspiel gegen den VfR Wormatia Worms weiter. Die Partie wird, weil viele Gästefans erwartet werden, im Stadion auf dem Oberwerth stattfinden, also da, wo die „Cosmonauten“ unter der Woche mit 1:4 gegen den Regionalligisten verloren, aber viele wichtige ...







Artikel teilen

Artikel teilen