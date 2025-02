Ex-FCK-Profi im Interview An Kälte im Haag muss sich Kevin Kraus noch gewöhnen 07.02.2025, 10:05 Uhr

i Bis Mai stand Kevin Kraus (links) noch für den FCK in der 2. Bundesliga auf dem Platz. Nun will der gelernte Innenverteidiger dem SC Idar-Oberstein in der Oberliga zum Klassenerhalt verhelfen. IMAGO/Jerry Andre. IMAGO/Jan Huebner

Keinen Geringeren als den ehemaligen FCK-Profi Kevin Kraus haben die Verantwortlichen des SC Idar für die Mission Klassenerhalt verpflichtet. Und dass die gelingt, davon ist der 32-Jährige überzeugt. Das und noch viel mehr verrät er im Interview.

Mit der Verpflichtung des ehemaligen Zweitliga-Profis Kevin Kraus ist den Verantwortlichen des SC Idar-Oberstein ein Königstransfer gelungen. Noch bis Sommer stand der 32-Jährige beim FCK in der 2. Bundesliga unter Vertrag und will nun dem SC helfen, die Mission Klassenerhalt in der Oberliga erfolgreich zu gestalten.

