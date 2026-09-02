Zweimal noch hat der FC Cosmos Koblenz auf dem Transfermarkt zugeschlagen, beide Spieler verfügen über Regionalliga-Erfahrung und sollen, das war auch der ausdrückliche Wunsch der Verantwortlichen, die Qualität des Kaders nochmal anheben.
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Admir Softic hatte schon angekündigt, dass noch etwas passieren könnte, hatte aber im gleichen Atemzug auf die hohen bürokratischen Hürden hingewiesen. Die wurden beim Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz pünktlich überwunden, nämlich bevor das Transferfenster, zumindest für die Spieler, die bei einem Verein unter Vertrag stehen, geschlossen wurde.