Offensive wird verstärkt Am Deadline-Day: Cosmos schlägt gleich doppelt zu Sina Ternis 02.09.2026, 15:23 Uhr

i Kam bereits im Pokalspiel am Dienstagabend zu seinem ersten Einsatz beim FC Cosmos Koblenz: Neuzugang Lean Schoima. Ein zweiter Neuer könnte am Freitag im Derby gegen Engers sein Debüt geben. Maximilian Jäger

Zweimal noch hat der FC Cosmos Koblenz auf dem Transfermarkt zugeschlagen, beide Spieler verfügen über Regionalliga-Erfahrung und sollen, das war auch der ausdrückliche Wunsch der Verantwortlichen, die Qualität des Kaders nochmal anheben.

Admir Softic hatte schon angekündigt, dass noch etwas passieren könnte, hatte aber im gleichen Atemzug auf die hohen bürokratischen Hürden hingewiesen. Die wurden beim Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz pünktlich überwunden, nämlich bevor das Transferfenster, zumindest für die Spieler, die bei einem Verein unter Vertrag stehen, geschlossen wurde.







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