Planungen bei Rot-Weiss laufen Als Fatih Cift auf der Route 66 Spieler akquirierte Sina Ternis 28.05.2026, 13:43 Uhr

i Diese Jubeltraube wird es bei Rot-Weiss Koblenz in der kommenden Saison nicht mehr geben, denn Mohammed Maroc (von links), Giulio Multari und Tyler Wozny werden den Verein verlassen. René Weiss

Es ist Ende Mai und Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift hat schon elf Zusagen für die kommende Spielzeit, neun davon aus dem aktuellen Kader. Für den Coach ist das schon fast eine komfortable Situation – im Vergleich zu anderen Jahren.

Seit 2023 ist Fatih Cift mittlerweile Trainer des Fußball-Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz – und genauso lange gestaltete sich die Kaderplanung schwierig. Immer wieder musste er beim Trainingsauftakt, meist sogar erst mitten in der Vorbereitung, improvisieren, war weit davon entfernt, einen konkurrenzfähigen Kader zu haben.







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