Der FC Rot-Weiss Koblenz spielt in der Oberliga eine überragende Saison – und dafür gibt es laut Trainer Fatih Cift einige gute Gründe. Auch dafür, dass das mit Blick auf die Zuschauerzahlen nicht honoriert wird, nennt er Gründe.
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Aktuell ist der FC Rot-Weiss Koblenz, blickt man nur auf die Rheinlandklubs, in der Fußball-Oberliga das Maß aller Dinge. Mit 35 Punkten steht die Mannschaft von Fatih Cift auf Tabellenplatz vier, könnte, einen Sieg am Samstag im Spitzenspiel sogar bis auf zwei Punkte an den kommenden Gegner und Tabellenzweiten TuS Mechtersheim ranrücken.