0:2-Niederlage in Wiesbach Ahrweilers Theisen: So reicht es nicht für die Oberliga Sina Ternis 12.09.2026, 22:55 Uhr

i Kelvin Lunga hatte die Chance, seinen Ahrweiler BC in Wiesbach in Führung zu bringen. Er setzte den Ball aber knapp neben das Tor. Stattdessen trafen die Gastgeber doppelt und siegten verdient mit 2:0. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Am Ende waren es zu viele Ausfälle – und das führte zur Erkenntnis: Ohne diese Achse reicht es nicht, um in der Liga zu bestehen. Das wurde bei der 0:2-Niederlage des Ahrweiler BC bei Hertha Wiesbach deutlich.

Vier Fragezeichen hatte es vor der Auswärtsfahrt des Ahrweiler BC zum FC Hertha Wiesbach in der Fußball-Oberliga gegeben. So standen hinter dem Einsatz von Bruno Soares, Roman Voloshchuk, Almir Porca und Hirotaka Sugiuara Fragezeichen. Letzterer war zu einem Ausrufezeichen geworden, alle anderen waren nicht oder im Fall von Soares nur kurz dabei, dafür hatte Coach Christopher Theisen auch noch auf Außenverteidiger Tomoya Kitazawa ...







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