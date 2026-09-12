Am Ende waren es zu viele Ausfälle – und das führte zur Erkenntnis: Ohne diese Achse reicht es nicht, um in der Liga zu bestehen. Das wurde bei der 0:2-Niederlage des Ahrweiler BC bei Hertha Wiesbach deutlich.
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Vier Fragezeichen hatte es vor der Auswärtsfahrt des Ahrweiler BC zum FC Hertha Wiesbach in der Fußball-Oberliga gegeben. So standen hinter dem Einsatz von Bruno Soares, Roman Voloshchuk, Almir Porca und Hirotaka Sugiuara Fragezeichen. Letzterer war zu einem Ausrufezeichen geworden, alle anderen waren nicht oder im Fall von Soares nur kurz dabei, dafür hatte Coach Christopher Theisen auch noch auf Außenverteidiger Tomoya Kitazawa ...