1,93-Meter-Mann vom FC Pesch
Ahrweiler holt Innenverteidiger aus der Mittelrheinliga
Symbolbild
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Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

1,93 Meter groß ist der nächste Neuzugang, den Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC präsentiert. Und der Ex-Spieler von Mittelrheinligist FC Pesch soll mit dieser Präsenz die Innenverteidigung stärken.

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Weiter geht’s beim Oberliga-Neuling Ahrweiler BC mit den Neuzugängen für kommende Saison. Ebenfalls aus der Mittelrheinliga kommt der 20-jährige Innenverteidiger Isaak Masongele. Der spielte zuletzt beim FC Pesch und überzeugte die ABC-Verantwortlichen rund um den Sportlichen Leiter Jonny Susa vor allem mit seiner körperlichen Präsenz – Masongele ist 1,93 Meter groß, der Robustheit und der Flexibilität.

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