Das Gerücht gab es schon seit einigen Tagen, nun wurde tatsächlich Vollzug gemeldet. Der Ahrweiler BC konnte genau den erfahrenen Innenverteidiger verpflichten, den sich Coach Christopher Theisen gewünscht hatte – und es ist ein Ex-Profi.
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Da ist dem Fußball-Oberligisten Ahrweiler BC ein echter Transfercoup gelungen: Der 37-jährige Brasilianer Bruno Soares, der unter anderem für den MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga kickte, zahlreiche Partien in der 3. Liga und in der Regionalliga absolvierte, soll in der kommenden Spielzeit die Defensive des ABC verstärken.