Oberliga-Aufsteiger legt nach
Ahrweiler BC schnappt sich Kelvin Lunga von Cosmos 
Kelvin Lunga (links) wechselt von Cosmos Koblenz zum Ahrweiler BC - und wird damit kommende Saison wieder auf den Engerser Nils
Kelvin Lunga (links) wechselt von Cosmos Koblenz zum Ahrweiler BC - und wird damit kommende Saison wieder auf den Engerser Nils Wambach treffen.
Jörg Niebergall

Es ist ein kleines Familientreffen beim Ahrweiler BC. Im Mai wurde Maxwell Lunga als künftiger Trainer der U19 vorgestellt, nun heuert auch Sohn Kelvin beim Oberliga-Aufsteiger an, soll die Qualität des Kaders anheben. 

Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein Transfer, der beim Sportlichen Leiter Jonny Susa sicherlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert, denn es ist eben auch einer der Transfers, der den Kader des Oberliga-Aufsteigers Ahrweiler BC nicht nur in der Breite, sondern vor allem auch in der Spitze verstärken wird: Vom Ligakonkurrenten FC Cosmos Koblenz wechselt Offensivakteur Kelvin Lunga an die Ahr.

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