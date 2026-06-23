Oberliga-Aufsteiger legt nach Ahrweiler BC schnappt sich Kelvin Lunga von Cosmos Sina Ternis 23.06.2026, 07:00 Uhr

i Kelvin Lunga (links) wechselt von Cosmos Koblenz zum Ahrweiler BC - und wird damit kommende Saison wieder auf den Engerser Nils Wambach treffen. Jörg Niebergall

Es ist ein kleines Familientreffen beim Ahrweiler BC. Im Mai wurde Maxwell Lunga als künftiger Trainer der U19 vorgestellt, nun heuert auch Sohn Kelvin beim Oberliga-Aufsteiger an, soll die Qualität des Kaders anheben.

Es ist ein Transfer, der beim Sportlichen Leiter Jonny Susa sicherlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert, denn es ist eben auch einer der Transfers, der den Kader des Oberliga-Aufsteigers Ahrweiler BC nicht nur in der Breite, sondern vor allem auch in der Spitze verstärken wird: Vom Ligakonkurrenten FC Cosmos Koblenz wechselt Offensivakteur Kelvin Lunga an die Ahr.







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