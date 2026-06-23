Es ist ein kleines Familientreffen beim Ahrweiler BC. Im Mai wurde Maxwell Lunga als künftiger Trainer der U19 vorgestellt, nun heuert auch Sohn Kelvin beim Oberliga-Aufsteiger an, soll die Qualität des Kaders anheben.
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Es ist ein Transfer, der beim Sportlichen Leiter Jonny Susa sicherlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert, denn es ist eben auch einer der Transfers, der den Kader des Oberliga-Aufsteigers Ahrweiler BC nicht nur in der Breite, sondern vor allem auch in der Spitze verstärken wird: Vom Ligakonkurrenten FC Cosmos Koblenz wechselt Offensivakteur Kelvin Lunga an die Ahr.