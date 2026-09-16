Nach rund einem halben Jahr ist Schluss: Admir Softic ist nicht mehr Trainer beim FC Cosmos Koblenz. Damit zog der Verein die Konsequenzen aus dem durchwachsenen Start. Peter Neustädter bleibt Co, der Nachfolger steht schon in den Startlöchern.
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Sieben Punkte aus acht Spielen – das war zu wenig für die Ambitionen, die der FC Cosmos Koblenz in der Fußball-Oberliga hat. Deswegen hat der Verein nun die Konsequenzen aus dem nicht zufriedenstellenden Start gezogen und hat Admir Softic in seiner Funktion als Trainer freigestellt.