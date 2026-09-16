Nach durchwachsenem Start Admir Softic ist nicht mehr Trainer bei Cosmos Koblenz Sina Ternis 16.09.2026, 14:04 Uhr

i Peter Neustädter (links) und Admir Softic (rechts) werden künftig nicht mehr gemeinsam an der Seitenlinie des FC Cosmos Koblenz stehen. Softic ist künftig kein Trainer mehr. Damit zog der Verein die Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart. Schlenger Matthias. Matthias Schlenger

Nach rund einem halben Jahr ist Schluss: Admir Softic ist nicht mehr Trainer beim FC Cosmos Koblenz. Damit zog der Verein die Konsequenzen aus dem durchwachsenen Start. Peter Neustädter bleibt Co, der Nachfolger steht schon in den Startlöchern.

Sieben Punkte aus acht Spielen – das war zu wenig für die Ambitionen, die der FC Cosmos Koblenz in der Fußball-Oberliga hat. Deswegen hat der Verein nun die Konsequenzen aus dem nicht zufriedenstellenden Start gezogen und hat Admir Softic in seiner Funktion als Trainer freigestellt.







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