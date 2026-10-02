Beim 1:2 in Worms war der ABC wieder nah dran am (Teil-)Erfolg. Dass es damit nicht klappte, lag auch an einem Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht: dem defensiven Zweikampfverhalten. Das soll gegen den FKP anders werden.
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Die Trendkurve beim Ahrweiler BC zeigte in den vergangenen Wochen definitiv nach oben – und das schlug sich, zumindest teilweise, in den Ergebnissen nieder. Allerdings wurde gerade bei der knappen 1:2-Niederlage gegen Wormatia Worms am vergangenen Wochenende mal wieder deutlich, woran es noch ein wenig krankt beim Oberliga-Aufsteiger: am Zweikampfverhalten.