Heimspiel mit Almir Porca ABC will den Lernprozess gegen Pirmasens fortsetzen Sina Ternis 02.10.2026, 14:00 Uhr

i Daheim dabei: Ahrweilers Goalgetter Almir Porca (rechts) hilft zumindest in den Heimspiel mitbeim Aufsteiger, auswärts ist er in der Regel nicht dabei und spielt dnn bei der Bezirksliga-Reserve des SBC. Am Sonntag gegen Pirmasens ist er am Start – und vielleicht gelingt ihm auch sein erstes Saisontor, in der Aufstiegssaison waren es bekanntlich 47 Treffer. Martin Gausmann

Beim 1:2 in Worms war der ABC wieder nah dran am (Teil-)Erfolg. Dass es damit nicht klappte, lag auch an einem Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht: dem defensiven Zweikampfverhalten. Das soll gegen den FKP anders werden.

Die Trendkurve beim Ahrweiler BC zeigte in den vergangenen Wochen definitiv nach oben – und das schlug sich, zumindest teilweise, in den Ergebnissen nieder. Allerdings wurde gerade bei der knappen 1:2-Niederlage gegen Wormatia Worms am vergangenen Wochenende mal wieder deutlich, woran es noch ein wenig krankt beim Oberliga-Aufsteiger: am Zweikampfverhalten.







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