Nach der Niederlage im Pokal ABC will Abstand auf Elversberg II mit Sieg verkürzen Sina Ternis 16.10.2026, 08:00 Uhr

i Ebrima Demba (Mitte) war einer der Spieler, die im Pokalspiel gegen Mülheim-Kärlich frühzeitig vom Platz mussten. Hinter ihm steht vorm Heimspiel seines Ahrweiler BC am Sonntag gegen Elversberg II genauso ein Fragezeichen wie hinter Bruno Soares. Sina Blum

Der Klassenerhalt in der Oberliga, das war immer das Ziel beim Ahrweiler BC. Und darauf kann nach dem Aus im Rheinlandpokal komplett der Fokus gelegt werden. Am Sonntag geht’s daheim gegen auswärtsschwache Elversberger.

Etwas Gutes konnte Christopher Theisen dem Ausscheiden in der dritten Runde des Rheinlandpokals bei der 2:3-Niederlage gegen den Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich dann doch abgewinnen: „Jetzt kann der volle Fokus dem Klassenerhalt in der Oberliga liegen.







Artikel teilen

Artikel teilen