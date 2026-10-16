Der Klassenerhalt in der Oberliga, das war immer das Ziel beim Ahrweiler BC. Und darauf kann nach dem Aus im Rheinlandpokal komplett der Fokus gelegt werden. Am Sonntag geht’s daheim gegen auswärtsschwache Elversberger.
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Etwas Gutes konnte Christopher Theisen dem Ausscheiden in der dritten Runde des Rheinlandpokals bei der 2:3-Niederlage gegen den Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich dann doch abgewinnen: „Jetzt kann der volle Fokus dem Klassenerhalt in der Oberliga liegen.