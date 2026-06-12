Weitere Neue sollen kommen ABC verpflichtet Ebersbach-Ersatz und Mittelfeldspieler Sina Ternis 12.06.2026, 07:00 Uhr

i Murad Lewin (links) wechselt vom Mittelrheinligisten TuS Blau-Weiß Königsdorf zum Ahrweiler BC und soll laut Sportlichem Leiter Jonny Susa (rechts) in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen. Martin Brand/Ahrweiler BC

Jonny Susa bastelt weiter am Oberligakader des Ahrweiler BC. Zwei weitere Neuzugänge sind fix, doch das soll noch nicht das Ende der Transferaktivitäten sein. Dennoch wurde eine wichtige Position besetzt.

Das Telefon von Jonny Susa steht derzeit nicht still. Auch seinen Mallorca-Urlaub verbrachte der Sportliche Leiter des Oberliga-Aufsteigers Ahrweiler BC die meiste Zeit am Handy, seit er wieder zurück in der Heimat ist, geht es weiter. Das große Ziel: einen konkurrenzfähigen Kader zusammenzustellen.







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