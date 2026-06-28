Theisen nimmt Erkenntnisse mit ABC und FCEK trennen sich bei Hitzeschlacht mit 1:1 Sina Ternis 28.06.2026, 09:46 Uhr

i Kelvin Lunga (rechts) trug im ersten Testspiel die Kapitänsbinde beim Ahrweiler BC. Ob das auch während der Saison so sein wird, ist noch offen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der eine nahm wenig, der andere überraschend viel mit beim ersten Testspiel. Für FCEK-Coach Patrick Kühnreich war es eine erste Einheit ohne große Erkenntnisse, sein Gegenüber, ABC-Trainer Christopher Theisen, sah schon vieles beim 1:1.

„Aus dem ersten Test kannst du rein gar nichts mitnehmen.“ Das sagte Patrick Kühnreich, Trainer des Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach, nach dem 1:1 im Vergleich mit Liganeuling Ahrweiler BC. Nicht nur, dass die Partie im Apollinarisstadion bei hochsommerlichen Temperaturen stattgefunden hatte, auch die Abstimmung war am Ende der ersten Trainingswoche noch auf keiner der beiden Seiten vorhanden.







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