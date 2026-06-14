Weitere Transfers geplant ABC holt zwei weitere Spieler aus der Mittelrheinliga Sina Ternis 14.06.2026, 12:17 Uhr

i Kevin Marnu (links) kommt, genau wie zwei weitere Spieler vom Mittelrheinligisten TuS BW Königsdorf. Der Sportliche Leiter Jonny Susa (rechts) bastelt indes weiter am Kader. Martin Brand/Ahrweiler BC

Der praktisch komplett neu zusammengestellte Kader des Oberliganeulings Ahrweiler BC nimmt von Woche zu Woche mehr Gestalt an. Zwei weitere Spieler mit Erfahrung auf Fünftliga-Niveau stoßen noch dazu, es sollen aber nicht die letzten sein.

Zwei weitere Neuzugänge schließen sich dem Oberliga-Aufsteiger Ahrweiler BC an, wo Jonny Susa weiterhin dabei ist, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Bis es Ende kommender Woche mit der Vorbereitung auf die Anfang August startende Saison losgeht, sollen noch weitere folgen, sowohl für die Defensive als auch für die Offensive, das kündigt der Sportliche Leiter bereits jetzt an.







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