Frühe Führung durch Aron Seck ABC holt im Saarland einen Punkt und überrascht Gegner Sina Ternis 24.10.2026, 18:35 Uhr

i Aron Seck, der oft in der zweiten Mannschaft des Ahrweiler BC zu Einsatz kommt, brachte sein Team beim FV Diefflen schon nach drei Minuten in Führung. Am Ende musste sich der ABC aber mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Martin Gausmann

Natürlich war der Punkt mit Blick auf die Tabelle zu wenig für den Ahrweiler BC, der beim FV Diefflen nicht über ein 1:1 hinauskam. Aber am Ende überwogen bei Coach Christopher Theisen definitiv die positiven Erkenntnisse.

Der Überraschungseffekt verfehlte seine Wirkung erst einmal nicht: Christopher Theisen hatte beim Gastspiel seines Ahrweiler BC beim FV Diefflen von einer Fünfer- auf eine Viererkette umgestellt – und das sorgte bei den Hausherren offensichtlich erst einmal für Verwirrung.







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