Natürlich war der Punkt mit Blick auf die Tabelle zu wenig für den Ahrweiler BC, der beim FV Diefflen nicht über ein 1:1 hinauskam. Aber am Ende überwogen bei Coach Christopher Theisen definitiv die positiven Erkenntnisse.
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Der Überraschungseffekt verfehlte seine Wirkung erst einmal nicht: Christopher Theisen hatte beim Gastspiel seines Ahrweiler BC beim FV Diefflen von einer Fünfer- auf eine Viererkette umgestellt – und das sorgte bei den Hausherren offensichtlich erst einmal für Verwirrung.