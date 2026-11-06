Eisbachtal taumelt gen Abstieg ABC gewinnt „Alles-oder-nichts-Spiel“ und wahrt Glaube Sina Ternis 06.11.2026, 23:39 Uhr

i Ahrweilers Spielertrainer Christopher Theisen (liegend) machte vor, wie es in Sachen Einsatz sein soll. Trotz eines dicken Sprunggelenks nach einem Foul an der Strafraumgrenze spielte er weiter. Martin Gausmann

Zehn Punkte mehr als Gast Eisbachtal hat der Ahrweiler BC nach dem direkten Duell auf dem Konto, gewann das Kellerduell mit 2:0 – und darf nun weiter hoffen, erstmal auf den Anschluss und auch ein bisschen auf den Klassenerhalt. Die Gäste wohl nicht.

Als Altin Mulaki nach 59 Minuten den Ball mit einem platzierten Schuss zur 1:0-Führung für seinen Ahrweiler BC im rechten Toreck unterbrachte, ertönte von der Tribüne der Ruf eines Zuschauers: „Pfeif ab, Schiri.“ Da schwang sicherlich schon ganz viel Vorahnung mit.







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