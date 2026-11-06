Zehn Punkte mehr als Gast Eisbachtal hat der Ahrweiler BC nach dem direkten Duell auf dem Konto, gewann das Kellerduell mit 2:0 – und darf nun weiter hoffen, erstmal auf den Anschluss und auch ein bisschen auf den Klassenerhalt. Die Gäste wohl nicht.
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Als Altin Mulaki nach 59 Minuten den Ball mit einem platzierten Schuss zur 1:0-Führung für seinen Ahrweiler BC im rechten Toreck unterbrachte, ertönte von der Tribüne der Ruf eines Zuschauers: „Pfeif ab, Schiri.“ Da schwang sicherlich schon ganz viel Vorahnung mit.