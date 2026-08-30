Es fehlte nicht viel zum ersten Saisondreier für den ABC. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit ging es über die Engerser linke Seite und da über Justin Willma, der eine Flanke auf Jonathan Kap brachte, der wiederum per Kopf traf.
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. Obwohl der Ahrweiler BC im Duell mit dem FV Engers den ersten Punkt der mittlerweile fünf Spieltage alten Saison in der Fußball-Oberliga geholt hatte, ließen sich die Akteure nach dem 1:1 (0:0) erst einmal auf den Boden fallen. Die meisten zumindest.