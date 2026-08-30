Ausgleich in der Nachspielzeit ABC fehlen gegen Engers nur zwei Minuten zum Dreier Sina Ternis 30.08.2026, 18:31 Uhr

i Kelvin Lunga (rechts) und Ebrima Demba sorgten schon immer wieder für Unruhe in der Engerser Defensive. Am Ende war es aber Sanih Music, der die zwischenzeitliche Führung für den ABC erzielte. Am Ende stand ein 1:1, das durchaus leistungsgerecht war. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Es fehlte nicht viel zum ersten Saisondreier für den ABC. Doch in der zweiten Minute der Nachspielzeit ging es über die Engerser linke Seite und da über Justin Willma, der eine Flanke auf Jonathan Kap brachte, der wiederum per Kopf traf.

. Obwohl der Ahrweiler BC im Duell mit dem FV Engers den ersten Punkt der mittlerweile fünf Spieltage alten Saison in der Fußball-Oberliga geholt hatte, ließen sich die Akteure nach dem 1:1 (0:0) erst einmal auf den Boden fallen. Die meisten zumindest.







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