Erst Gonsenheim, dann Schott Mainz – der Ahrweiler BC muss in den kommenden beiden Oberliga-Wochen zweimal in die Landeshauptstadt. Beide Male hängen die viel zitierten Trauben hoch. Kein Wunder, dass der ABC-Coach von Bonusspielen spricht.
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Das Gefühl, mit einem Sieg im Rücken ins Wochenende zu gehen und dann auch in die anschließende Woche zu starten, das gab es in der mittlerweile 16 Spieltage alten Saison der Fußball-Oberliga noch nicht allzu oft für den Ahrweiler BC. Umso mehr genossen das Christopher Theisen und seine Mannschaft nach dem 2:0-Sieg im „Alles-oder-nichts-Spiel“ gegen die Sportfreunde Eisbachtal am vergangenen Freitag.