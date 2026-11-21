0:3-Niederlage bei Schott ABC: Auch im zweiten Mainzer Bonusspiel ohne Punkt Sina Ternis 21.11.2026, 17:30 Uhr

i Christopher Theisen (am Ball) saß beim Gastspiel beim TSV Schott Mainz nur auf der Bank, wechselte sich, als klar war, dass nichts zu holen ist, auch nicht mehr ein. Martin Gausmann

Als sein Ahrweiler BC bei Schott Mainz nach neun Minuten den ersten Gegentreffer kassierte, da hatte Coach Christopher Theisen die Befürchtung, dass es eine deftige Klatsche werden könnte. Am Ende war es beim 0:3 zwar deutlich, aber noch im Rahmen.

Die Bonuspunkte in Mainz blieben dem Ahrweiler BC auch im zweiten Anlauf verwehrt. Auf das knappe 0:1 beim SV Gonsenheim folgte nun beim Tabellenführer der Fußball-Oberliga, dem TSV Schott Mainz, ein deutliches 0:3 (0:1) und die Erkenntnis: „Das ist qualitativ schon noch mal eine andere Klasse“, sagte ABC-Trainer Christopher Theisen, der dieses Mal den anderen Spielern den Vortritt gelassen, sich 90 Minuten lang nur auf das Coaching beschränkt ...







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