Es war intensiv, es war spannend, es war taktisch sicherlich auch hochklassig, aber es blieb ohne Tore. Im Spitzenspiel der Fußball-Oberliga trennten sich der SV Gonsenheim und die TuS Koblenz mit einem gerechten 0:0-Unentschieden.
Wenn zwei Teams viel Ballbesitz haben wollen, dann mündet das nicht selten in einem torreichen Spiel. Ein wenig hatte das auch Michael Stahl für das Gastspiel seiner TuS Koblenz beim SV Gonsenheim erwartet – doch daraus wurde nichts: Am Ende einer intensiven Partie trennten sich der Tabellendritte und der Primus der Fußball-Oberliga mit einem leistungsgerechten 0:0, was gleichbedeutend damit ist, dass die TuS auch nach dem achten Spieltag ...