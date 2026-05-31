Gastgeber feiern Klassenerhalt 2:4 in Diefflen: Engers bleibt im Monat Mai ohne Sieg Sina Ternis 31.05.2026, 10:39 Uhr

i Wirklich unzufrieden war der Engerser Coach Julian Feit nicht mit der Vorstellung seiner Mannschaft bei der 2:4-Niederlage beim FV Diefflen. Aber er musste am Ende auch anerkennen, dass die Gastgeber die zwei Treffer besser waren. Jörg Niebergall

Nein, es war nicht der Monat des FV Engers, der im kompletten Mai ohne einen Dreier blieb. Auch beim FV Diefflen war für die Elf vom Wasserturm nichts zu holen – die dennoch zufrieden und als Tabellenfünfter in die Sommerpause geht.

Der FV Engers hat die Saison in der Fußball-Oberliga mit einer Niederlage beendet: Beim FV Diefflen gab es ein 2:4 (0:2) für die Mannschaft von Coach Julian Feit – und die war gleichbedeutend damit, dass die Gastgeber aus dem Saarland den Klassenerhalt feiern konnten.







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