Nein, es war nicht der Monat des FV Engers, der im kompletten Mai ohne einen Dreier blieb. Auch beim FV Diefflen war für die Elf vom Wasserturm nichts zu holen – die dennoch zufrieden und als Tabellenfünfter in die Sommerpause geht.
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Der FV Engers hat die Saison in der Fußball-Oberliga mit einer Niederlage beendet: Beim FV Diefflen gab es ein 2:4 (0:2) für die Mannschaft von Coach Julian Feit – und die war gleichbedeutend damit, dass die Gastgeber aus dem Saarland den Klassenerhalt feiern konnten.