Es sind nicht die Wochen von Oberligist TuS Koblenz, die sich auch der Wormatia Worms mit 2:3 geschlagen geben musste. Die Gastgeber präsentierten sich dabei gnadenlos effektiv, nutzten die Fehler der TuS aus.
Lesezeit 3 Minuten
Am Ende steht vor allem eins da: Die TuS Koblenz hat aus den jüngsten vier Spielen nur zwei Zähler geholt, auf eine Niederlage beim TSV Gau-Odernheim und zwei Remis gegen den Ahrweiler BC und Hertha Wiesbach folgte nun im Traditionsduell der Fußball-Oberliga eine weitere Niederlage beim VfR Wormatia Worms, wo sich die Stahl-Elf mit 2:3 (0:1) geschlagen geben musste.