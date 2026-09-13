Niederlage bei Wormatia Worms
2:3 – TuS Koblenz ist nur zwischen den Sechzehnern gut
Trainer Michael Stahl und seine TuS Koblenz mussten bei Wormatia Worms ein 2:3 einstecken, es war das vierte sieglose Spiel in F
Trainer Michael Stahl und seine TuS Koblenz mussten bei Wormatia Worms ein 2:3 einstecken, es war das vierte sieglose Spiel in Folge für die Schängel.
Wolfgang Heil

Es sind nicht die Wochen von Oberligist TuS Koblenz, die sich auch der Wormatia Worms mit 2:3 geschlagen geben musste. Die Gastgeber präsentierten sich dabei gnadenlos effektiv, nutzten die Fehler der TuS aus. 

Lesezeit 3 Minuten
Am Ende steht vor allem eins da: Die TuS Koblenz hat aus den jüngsten vier Spielen nur zwei Zähler geholt, auf eine Niederlage beim TSV Gau-Odernheim und zwei Remis gegen den Ahrweiler BC und Hertha Wiesbach folgte nun im Traditionsduell der Fußball-Oberliga eine weitere Niederlage beim VfR Wormatia Worms, wo sich die Stahl-Elf mit 2:3 (0:1) geschlagen geben musste.
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