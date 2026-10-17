Deutliche Klatsche in Worms
0:7 – Eisbachtal macht’s noch schlechter als Burgbrohl
Eisbachtals Coach Daniel Alves rang nach der 0:7-Niederlage seiner Mannschaft bei Wormatia Worms um Worte.
Eisbachtals Coach Daniel Alves rang nach der 0:7-Niederlage seiner Mannschaft bei Wormatia Worms um Worte.
Andreas Hergenhahn

Es war der Dämpfer, der eigentlich nach den Hoffnungsschimmern zuletzt vermieden werden sollte. Die Sportfreunde Eisbachtal kassierten bei Wormatia Worms eine deftige 0:7-Klatsche und haben damit einen Negativrekord in der Oberliga aufgestellt.

Lesezeit 3 Minuten
Daran, dass seine Mannschaft durch die 0:7 (0:5)-Pleite beim VfR Wormatia Worms nun den historisch schlechtesten „Start“ in eine Saison der Fußball-Oberliga hingelegt hat, verschwendete Daniel Alves am Samstagnachmittag nach Abpfiff sicherlich keinen Gedanken.
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