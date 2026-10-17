Es war der Dämpfer, der eigentlich nach den Hoffnungsschimmern zuletzt vermieden werden sollte. Die Sportfreunde Eisbachtal kassierten bei Wormatia Worms eine deftige 0:7-Klatsche und haben damit einen Negativrekord in der Oberliga aufgestellt.
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Daran, dass seine Mannschaft durch die 0:7 (0:5)-Pleite beim VfR Wormatia Worms nun den historisch schlechtesten „Start“ in eine Saison der Fußball-Oberliga hingelegt hat, verschwendete Daniel Alves am Samstagnachmittag nach Abpfiff sicherlich keinen Gedanken.