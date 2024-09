Plus Idar-Oberstein

Motto des SC Idar: Solange Zimmer trifft, ist alles gut

Von Sina Ternis

i Ist auf der defensiven Außenbahn zur festen Größe beim SC Idar-Oberstein aufgestiegen: Robin Hill (rechts) stoppt auch in Gonsenheim einen SVG-Akteur. Am Samstag freuen sich Hill und sein Team wieder auf ein Heimspiel, dann ist der FV Eppelborn zu Gast. Foto: Bernd Eßling

Nach dem Achtungserfolg beim 0:0 in Gonsenheim möchte der SC Idar-Oberstein am Samstag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den FV Eppelborn nachlegen, könnte mit einem Dreier nach Punkten mit dem Gast gleichziehen – würde dann aufgrund des besseren Torverhältnisses sogar erst einmal die Abstiegszone der Fußball-Oberliga verlassen und den Anschluss an das Mittelfeld herstellen.