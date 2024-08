Plus Nentershausen

Gegen den starken Mitaufsteiger Eppelborn: Eisbachtal setzt auf die Leichtigkeit des Seins im Pokal

i Platzt nach dem 6:0-Sieg im Rheinlandpokal gegen die SG Hundsangen auch in der Oberliga der Knoten bei Devran Akin Erol (am Ball, rechts Tim Weimer) und seinen Eisbachtalern? Foto: Hergenhahn

Ihre Gemeinsamkeiten liegen in der Vergangenheit, in der Gegenwart sind die Eisbachtaler Sportfreunde und der FV Eppelborn in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf getrennten Wegen unterwegs, die sich am fünften Spieltag jedoch kreuzen. „Sie haben einen etwas anderen Lauf“, sagt Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer vor dem Duell der Aufsteiger am heutigen Samstag, 16 Uhr, in Nentershausen.