Die Karbacher Misere gegen Engers hält an – Turbulente Schlussphase beim 2:3

Der Engerser Trainer Sascha Watzlawik (im Hintergrund) sah einmal mehr einen Sieg seiner Mannschaft gegen den FC Karbach. Auf dem Rasen des Quintinsbergs verlor der FC um Mathias Fischer (in Blau) mit 2:3 in einer turbulenten Schlussphase noch durch ein Eigentor von Jannik Mohr. In der Nachspielzeit hatte Karbach noch die Möglichkeit auszugleichen, aber Jakob Schink schoss einen Foulelfmeter an den Pfosten. Foto: B&P Schmitt