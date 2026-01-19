Die U17 der TuS Koblenz startet am 8. Februar in die DFB-Nachwuchsliga – ein historischer Erfolg. Nach dem Aufstieg trifft die TuS auf Gegner wie den SC Freiburg oder den SSV Ulm. Wir sprachen mit Trainer Jeffrey Yankey über das Abenteuer Bundesliga.
Lesezeit 7 Minuten
Es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte: Die U17 der TuS Koblenz hat Mitte November mit einem 4:0-Sieg beim FC 08 Homburg zum ersten Mal überhaupt den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga und damit die höchste Spielklasse im Juniorenbereich geschafft, trifft dort bereits ab 8.