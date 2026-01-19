U17 vor Abenteuer Bundesliga Yankey: Habe mich als kleiner Junge in die TuS verliebt Sina Ternis 19.01.2026, 09:10 Uhr

i Das Erfolgstrainerteam, das mit der U17 der TuS Koblenz erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in die höchste deutsche Nachwuchsliga geschafft hat (von links): Christof Dillmann, Jeffrey Yankey und Mike Welzel. John Rausch, TuS Koblenz

Die U17 der TuS Koblenz startet am 8. Februar in die DFB-Nachwuchsliga – ein historischer Erfolg. Nach dem Aufstieg trifft die TuS auf Gegner wie den SC Freiburg oder den SSV Ulm. Wir sprachen mit Trainer Jeffrey Yankey über das Abenteuer Bundesliga.

Es ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte: Die U17 der TuS Koblenz hat Mitte November mit einem 4:0-Sieg beim FC 08 Homburg zum ersten Mal überhaupt den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga und damit die höchste Spielklasse im Juniorenbereich geschafft, trifft dort bereits ab 8.







