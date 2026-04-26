TuS-Nachwuchs mit zweitem Sieg Verdientes Koblenzer 4:2 gegen den 1. FC Saarbrücken Sina Ternis 26.04.2026, 20:56 Uhr

i Der Jubel war groß bei der U17 der TuS Koblenz nach dem 4:2-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken - auch wenn der Klassenerhalt wohl nicht mehr möglich ist, möchten sich die Nachwuchs-Schängel ordentlich aus der DFB-Nachwuchsliga verabschieden. Mark Dieler

Die U17 der TuS Koblenz hat sich auf der Zielgeraden der DFB-Nachwuchsliga noch einmal mit einem Sieg belohnt, gewann beim 1. FC Saarbrücken verdient mit 4:2. Den Abstieg dürfte das aber nicht mehr verhindern.

Zum zweiten Mal in der mittlerweile elf Spieltage alten DFB-Nachwuchsliga durfte die U17 der TuS Koblenz einen Sieg bejubeln. Und das zum zweiten Mal gegen den 1. FC Saarbrücken. Nachdem es im Hinspiel auf eigenem Platz schon ein 3:1 gegeben hatte, folgte nun auf dem Rasenplatz im saarländischen Quierschied ein verdientes 4:2 (1:0) für die Mannschaft von Coach Jeffrey Yankey.







Artikel teilen

Artikel teilen