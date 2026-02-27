Heimspiel gegen Saarbrücken U17 der TuS Koblenz will nächstes Ziel erreichen Sina Ternis 27.02.2026, 13:19 Uhr

i Jeffrey Yankey ist bislang keinesfalls unzufrieden mit den Leistungen seiner TuS Koblenz. Am Wochenende empfängt seine U17 den 1. FC Saarbrücken. Gibt's dann auch den ersten Sieg? Mark Dieler

Die U17 der TuS Koblenz peilt den ersten Dreier gegen den bislang noch punktlosen 1. FC Saarbrücken an. Allerdings warnt Coach Jeffrey Yankey davor, den Gegner zu unterschätzen und hofft auf das Potenzial eines Rückkehrers.

Einige selbst gesetzte Ziele haben die U17-Fußballer der TuS Koblenz nach dem Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga schon erreicht. Da wären das erste Tor, der erste Auswärts- und der erste Heimpunkt. Um aber am Ende das ganz große Ziel, den Klassenerhalt und damit einen Platz unter den ersten vier Teams zu erreichen, braucht die Mannschaft von Coach Jeffrey Yankey zeitnah den ersten Dreier.







