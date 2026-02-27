Die U17 der TuS Koblenz peilt den ersten Dreier gegen den bislang noch punktlosen 1. FC Saarbrücken an. Allerdings warnt Coach Jeffrey Yankey davor, den Gegner zu unterschätzen und hofft auf das Potenzial eines Rückkehrers.
Einige selbst gesetzte Ziele haben die U17-Fußballer der TuS Koblenz nach dem Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga schon erreicht. Da wären das erste Tor, der erste Auswärts- und der erste Heimpunkt. Um aber am Ende das ganz große Ziel, den Klassenerhalt und damit einen Platz unter den ersten vier Teams zu erreichen, braucht die Mannschaft von Coach Jeffrey Yankey zeitnah den ersten Dreier.