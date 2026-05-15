DFB-Nachwuchsliga U17 der TuS Koblenz reist zum Abschluss nach Heidenheim Sina Ternis 15.05.2026, 06:00 Uhr

i Im Hinspiel gelang es der U17 der TuS Koblenz, dem 1. FC Heidenheim Paroli zu bieten. Am Ende stand aber eine knappe 1:2-Niederlage. Nun will die TuS auswärts und zum Abschluss mindestens einen Punkt holen. Mark Dieler

Noch einmal DFB-Nachwuchsliga: Die U17 der TuS Koblenz reist am Wochenende zum letzten Saisonspiel zum 1. FC Heidenheim – und verbindet das mit einem Saisonabschluss. Danach ziehen die Kicker weiter in die A-Jugend. Coach Jeffrey Yankey bleibt.

Noch ein letztes Mal, dann ist das Abenteuer DFB-Nachwuchsliga für die U17-Fußballer der TuS Koblenz beendet: Am Samstag (11 Uhr) steht zum Abschluss das Duell beim Tabellenzweiten 1. FC Heidenheim an und das koppelt die Mannschaft von Coach Jeffrey Yankey mit einer Abschlussfahrt, die praktisch schon am Freitag beginnt: Erst steht eine gemeinsame Abschlusstrainingseinheit auf dem Programm, dann wird zusammen zu Mittag gegessen und anschließend ...







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