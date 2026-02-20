Wird’s nach dem Punktgewinn nun der erste Sieg? Das ist zumindest das Ziel der U17 der TuS Koblenz, die in der DFB Nachwuchsliga am Sonntag zur TSG Wieseck reisen.
Am vergangenen Wochenende durfte sich die U17 der TuS Koblenz über einen historischen Erfolg freuen: Den Nachwuchs-Schängel gelang beim 1:1 gegen den SSV Ulm der erste Treffer und auch der erste Punktgewinn in der DFB-Nachwuchsliga. „Jetzt haben wir ein wenig Blut geleckt“, sagt Trainer Jeffrey Yankey vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 22.