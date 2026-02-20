Auswärtsspiel in Wieseck U17 der TuS hat nach erstem Punktgewinn „Blut geleckt“ Sina Ternis 20.02.2026, 13:07 Uhr

i Auf dem Kunstrasen am Oberwerth gab es für die U17 der TuS Koblenz (blaue Trikots) am vergangenen Wochenende gegen den SSV Ulm den ersten Punktgewinn in der DFB-Nachwuchsliga. Nun wollen die Schängel in Wieseck nachlegen. Mark Dieler

Wird’s nach dem Punktgewinn nun der erste Sieg? Das ist zumindest das Ziel der U17 der TuS Koblenz, die in der DFB Nachwuchsliga am Sonntag zur TSG Wieseck reisen.

Am vergangenen Wochenende durfte sich die U17 der TuS Koblenz über einen historischen Erfolg freuen: Den Nachwuchs-Schängel gelang beim 1:1 gegen den SSV Ulm der erste Treffer und auch der erste Punktgewinn in der DFB-Nachwuchsliga. „Jetzt haben wir ein wenig Blut geleckt“, sagt Trainer Jeffrey Yankey vor dem Auswärtsspiel am Sonntag, 22.







