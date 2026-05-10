1:4-Niederlage für Koblenzer TuS-U17: Rekordkulisse zum Abschluss gegen Freiburg Sina Ternis 10.05.2026, 19:39 Uhr

i Eine tolle Kulisse bot sich der U17 der TuS Koblenz (blaue Trikots) beim letzten Heimspiel in der DFB-Nachwuchsliga. Am Ende stand allerdings eine 1:4-Niederlage gegen den SC Freiburg. Mark Dieler

Rund 300 Zuschauer waren gekommen, um das letzte Heimspiel der U17 der TuS Koblenz in der DFB-Nachwuchsliga zu sehen. Am Ende stand gegen den SC Freiburg eine (zu) deutliche 1:4-Niederlage, weil die Schängel Geschenke verteilten.

Es war die Kulisse, die sich die U17 der TuS Koblenz gewünscht und die sie sich nach einem lehrreichen und über weite Strecken ordentlichen halben Jahr in der DFB-Nachwuchsliga verdient hat: Rund 300 Zuschauer waren am Sonntagmorgen auf den Rasenplatz in Kesselheim gekommen und hatten dort eine am Ende deutliche 1:4-Niederlage der Nachwuchs-Schängel gegen den SC Freiburg gesehen.







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