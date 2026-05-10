1:4-Niederlage für Koblenzer
TuS-U17: Rekordkulisse zum Abschluss gegen Freiburg
Eine tolle Kulisse bot sich der U17 der TuS Koblenz (blaue Trikots) beim letzten Heimspiel in der DFB-Nachwuchsliga. Am Ende sta
Eine tolle Kulisse bot sich der U17 der TuS Koblenz (blaue Trikots) beim letzten Heimspiel in der DFB-Nachwuchsliga. Am Ende stand allerdings eine 1:4-Niederlage gegen den SC Freiburg.
Mark Dieler

Rund 300 Zuschauer waren gekommen, um das letzte Heimspiel der U17 der TuS Koblenz in der DFB-Nachwuchsliga zu sehen. Am Ende stand gegen den SC Freiburg eine (zu) deutliche 1:4-Niederlage, weil die Schängel Geschenke verteilten.

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Es war die Kulisse, die sich die U17 der TuS Koblenz gewünscht und die sie sich nach einem lehrreichen und über weite Strecken ordentlichen halben Jahr in der DFB-Nachwuchsliga verdient hat: Rund 300 Zuschauer waren am Sonntagmorgen auf den Rasenplatz in Kesselheim gekommen und hatten dort eine am Ende deutliche 1:4-Niederlage der Nachwuchs-Schängel gegen den SC Freiburg gesehen.

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