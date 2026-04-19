Für die TuS Koblenz beginnt die Abstiegstournee in der DFB-Nachwuchsliga. Nachdem es auch gegen die TSG Wieseck eine Niederlage gab, steht der Abstieg so gut wie fest – und kommt wenig überraschend.
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Wenn Jeffrey Yankey über den jüngsten Gegner seiner TuS Koblenz spricht, dann gerät er ins Schwärmen. „Das ist schon richtig gut, was die machen, und ich würde ihnen auch sehr gönnen, dass sie die Liga noch irgendwie halten.“ Die Rede ist von der TSG Wieseck, gegen die es für seine TuS auf dem Kunstrasen vor dem Oberwerth eine knappe 1:2-Niederlage setzte.