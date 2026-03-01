3:1-Sieg in DFB-Nachwuchsliga TuS-Nachwuchs macht’s mit Liebe und Leidenschaft Sina Ternis 01.03.2026, 19:28 Uhr

i Freude pur beim 3:0-Schützen Alexander Hoffmann (Mitte) sowie bei Abolfasl Ghorbani (links) und Milan Varvodic: Die U17-Kicker der TuS Koblenz fuhren beim 3:1 gegen den 1. FC Saarbrücken den ersten Sieg in der DFB-Nachwuchsliga ein. Mark Dieler

In der DFB-Nachwuchsliga triumphierte die U17 der TuS Koblenz über den 1. FC Saarbrücken. Herausragend: Torwart Moritz Clemens, der gerade in der Anfangsphase zur Stelle war und das 0:0 festhielt. Anschließend schlug die TuS zu.

Mit einem besseren Gefühl hätten sich die U17-Fußballer der TuS Koblenz nicht in die zweiwöchige spielfreie Zeit verabschieden können: Gegen den 1. FC Saarbrücken gelang der Mannschaft von Coach Jeffrey Yankey auf dem Rasenplatz in Kesselheim der erste Saisonsieg in der DFB-Nachwuchsliga – und der war erst einmal gleichbedeutend mit dem Sprung auf Rang vier in der Tabelle, der zum Verbleib in der Klasse berechtigen würde.







