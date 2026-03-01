In der DFB-Nachwuchsliga triumphierte die U17 der TuS Koblenz über den 1. FC Saarbrücken. Herausragend: Torwart Moritz Clemens, der gerade in der Anfangsphase zur Stelle war und das 0:0 festhielt. Anschließend schlug die TuS zu.
Lesezeit 2 Minuten
Mit einem besseren Gefühl hätten sich die U17-Fußballer der TuS Koblenz nicht in die zweiwöchige spielfreie Zeit verabschieden können: Gegen den 1. FC Saarbrücken gelang der Mannschaft von Coach Jeffrey Yankey auf dem Rasenplatz in Kesselheim der erste Saisonsieg in der DFB-Nachwuchsliga – und der war erst einmal gleichbedeutend mit dem Sprung auf Rang vier in der Tabelle, der zum Verbleib in der Klasse berechtigen würde.