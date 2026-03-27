Im Hinspiel gab’s ein 0:4 TuS Koblenz will sich gegen Offenbach revanchieren Sina Ternis 27.03.2026, 13:10 Uhr

i Im Hinspiel gegen die Kickers Offenbach (rote Trikots) zahlte die TuS Koblenz eine Menge Lehrgeld. Obwohl nicht die schlechtere Mannschaft, verloren die Nachwuchs-Schängel in ihrem ersten Spiel in de DFB-Nachwuchsliga deutlich mit 0:4. Mark Dieler

Nein, die Erinnerungen an das Hinspiel sind nicht die besten bei der U17 der TuS Koblenz. Am historischen ersten Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga gab’s bei den Kickers Offenbach ein 0:4. Das soll am Samstag daheim besser werden.

Für die U17-Fußballer der TuS Koblenz beginnt am Samstag (12.30 Uhr) auf dem Rasen in Kesselheim die Rückrunde in der DFB-Nachwuchsliga mit einem Heimspiel gegen die Kickers Offenbach. Die TuS steht derzeit auf Rang sechs, der nicht zum Klassenerhalt berechtigen würde.







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