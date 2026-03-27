Im Hinspiel gab’s ein 0:4
TuS Koblenz will sich gegen Offenbach revanchieren
Im Hinspiel gegen die Kickers Offenbach (rote Trikots) zahlte die TuS Koblenz eine Menge Lehrgeld. Obwohl nicht die schlechtere
Im Hinspiel gegen die Kickers Offenbach (rote Trikots) zahlte die TuS Koblenz eine Menge Lehrgeld. Obwohl nicht die schlechtere Mannschaft, verloren die Nachwuchs-Schängel in ihrem ersten Spiel in de DFB-Nachwuchsliga deutlich mit 0:4.
Mark Dieler

Nein, die Erinnerungen an das Hinspiel sind nicht die besten bei der U17 der TuS Koblenz. Am historischen ersten Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga gab’s bei den Kickers Offenbach ein 0:4. Das soll am Samstag daheim besser werden.

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Für die U17-Fußballer der TuS Koblenz beginnt am Samstag (12.30 Uhr) auf dem Rasen in Kesselheim die Rückrunde in der DFB-Nachwuchsliga mit einem Heimspiel gegen die Kickers Offenbach. Die TuS steht derzeit auf Rang sechs, der nicht zum Klassenerhalt berechtigen würde.

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TuS Koblenz

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