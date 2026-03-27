Nein, die Erinnerungen an das Hinspiel sind nicht die besten bei der U17 der TuS Koblenz. Am historischen ersten Spieltag in der DFB-Nachwuchsliga gab’s bei den Kickers Offenbach ein 0:4. Das soll am Samstag daheim besser werden.
Lesezeit 1 Minute
Für die U17-Fußballer der TuS Koblenz beginnt am Samstag (12.30 Uhr) auf dem Rasen in Kesselheim die Rückrunde in der DFB-Nachwuchsliga mit einem Heimspiel gegen die Kickers Offenbach. Die TuS steht derzeit auf Rang sechs, der nicht zum Klassenerhalt berechtigen würde.