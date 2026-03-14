U17 ist weiter voll auf Kurs TuS Koblenz trotzt SC Freiburg einen Punkt ab Sina Ternis 14.03.2026, 19:29 Uhr

i Freude pur bei der U17 der TuS Koblenz: Die holte beim Tabellenführer SC Freiburg einen Punkt und hat den Klassenerhalt fest im Blick. Mark Dieler

Ein Sieg, drei Remis, eine Niederlage – so lautet die beachtliche Bilanz der U17 der TuS Koblenz in der DFB-Nachwuchsliga. Auch beim Spitzenreiter gab es für das Team von Jeffrey Yankey einen Zähler – und den holte die TuS kurz vor Schluss.

Auch Stunden nach dem Spiel war Jeffrey Yankey noch nicht wieder auf Normaltemperatur. Aus guten Gründen: Die von ihm trainierte U17 der TuS Koblenz hatte dem Tabellenführer der DFB-Nachwuchsliga B Gruppe D, dem SC Freiburg, ein 2:2-Unentschieden abgetrotzt.







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