Die U17 der TuS Koblenz geht in der DFB-Nachwuchsliga in den Saisonendspurt. Den Auftakt macht am Samstag das Auswärtsspiel beim Tabellendritten SSV Ulm. Die TuS muss da aber auf zwei Leistungsträger verzichten.
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Durchpusten, den Kopf freibekommen, das war bei den U17-Fußballern der TuS Koblenz in der ersten Osterferienwoche angesagt, ehe die zweite Woche ganz im Zeichen der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Samstag (12 Uhr) beim SSV Ulm stand. In der DFB-Nachwuchsliga ist die TuS nach zwei Niederlagen in Folge auf Rang sechs abgerutscht, musste zu den Nichtabstiegsplätzen schon ein wenig abreißen lassen.