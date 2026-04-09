Schwere Aufgabe für U17 TuS Koblenz reist nach Osterpause zum SSV Ulm Sina Ternis 09.04.2026, 13:36 Uhr

i Im Hinspiel gegen den SSV Ulm durften die U17-Kicker der TuS Koblenz beim 1:1 ihr erstes Tor in der DFB-Nachwuchsliga bejubeln. Am Samstag steht nun das Rückspiel an. Mark Dieler

Die U17 der TuS Koblenz geht in der DFB-Nachwuchsliga in den Saisonendspurt. Den Auftakt macht am Samstag das Auswärtsspiel beim Tabellendritten SSV Ulm. Die TuS muss da aber auf zwei Leistungsträger verzichten.

Durchpusten, den Kopf freibekommen, das war bei den U17-Fußballern der TuS Koblenz in der ersten Osterferienwoche angesagt, ehe die zweite Woche ganz im Zeichen der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Samstag (12 Uhr) beim SSV Ulm stand. In der DFB-Nachwuchsliga ist die TuS nach zwei Niederlagen in Folge auf Rang sechs abgerutscht, musste zu den Nichtabstiegsplätzen schon ein wenig abreißen lassen.







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