Klatsche beim Tabellenführer TuS Koblenz kommt zum Abschluss mit 0:9 unter die Räder Sina Ternis 18.05.2026, 09:28 Uhr

i Da war der Gegner 1. FC Heidenheim wohl einfach bissiger als Niklas Barth (blaues Trikot) und die TuS Koblenz: Die U17 unterlag beim Tabellenführer am letzten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga deutlich mit 0:9. Mark Dieler

Das Ende hätte durchaus versöhnlicher sein können für die U17-Fußballer der TuS Koblenz. Die beendeten das Abtenteuer DFB-Nachwuchsliga mit einer 0:9-Niederlage beim Tabellenführer 1. FC Heidenheim.

Das war weit entfernt von dem Abschluss, den sich Jeffrey Yankey gewünscht hatte: Die U17 der TuS Koblenz kassierte im letzten Spiel in der DFB-Nachwuchsliga eine 0:9-Klasche beim Tabellenführer 1. FC Heidenheim. Dabei hatte der Coach darauf spekuliert, dass es seiner Mannschaft, die nach dem bereits seit geraumer Zeit feststehenden Abstieg ganz ohne Druck auf die Schwäbische Alb gereist war, gelingen würde, einen Punkt zu entführen, um die Liga ...







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