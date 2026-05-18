Das Ende hätte durchaus versöhnlicher sein können für die U17-Fußballer der TuS Koblenz. Die beendeten das Abtenteuer DFB-Nachwuchsliga mit einer 0:9-Niederlage beim Tabellenführer 1. FC Heidenheim.
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Das war weit entfernt von dem Abschluss, den sich Jeffrey Yankey gewünscht hatte: Die U17 der TuS Koblenz kassierte im letzten Spiel in der DFB-Nachwuchsliga eine 0:9-Klasche beim Tabellenführer 1. FC Heidenheim. Dabei hatte der Coach darauf spekuliert, dass es seiner Mannschaft, die nach dem bereits seit geraumer Zeit feststehenden Abstieg ganz ohne Druck auf die Schwäbische Alb gereist war, gelingen würde, einen Punkt zu entführen, um die Liga ...