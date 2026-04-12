1:4 beim neuen Primus TuS Koblenz kassiert zu deutliche Niederlage in Ulm Sina Ternis 12.04.2026, 11:32 Uhr

i Gegen den neuen Tabellenführer der DFB-Nachwuchsliga, den SSV Ulm, war für die U17 der TuS Koblenz (blaue Trikots) nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:4-Niederlage. Mark Dieler

Das dürfte es gewesen sein mit dem Klassenerhalt für die U17 der TuS Koblenz: Die verlor ihr Auswärtsspiel beim neuen Primus der DFB-Nachwuchsliga, dem SSV Ulm, deutlich mit 1:4. Dabei wäre durchaus mehr drin gewesen.

Nichts zu holen war für die U17-Fußballer der TuS Koblenz bei ihrem Gastspiel beim SSV Ulm. Da unterlag die Mannschaft von Coach Jeffrey Yankey deutlich mit 1:4 (0:2) und bleibt damit Tabellensechster in der DFB-Nachwuchsliga. Da die Kickers Offenbach fast zeitgleich ihr Heimspiel gegen den SC Freiburg gewannen, beträgt der Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen bereits satte sieben Zähler – bei noch vier ausstehenden Partien.







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