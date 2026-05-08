Endspurt in DFB-Nachwuchsliga TuS Koblenz empfängt SC Freiburg zum letzten Heimspiel Sina Ternis 08.05.2026, 13:41 Uhr

i Im Hinspiel trotzten Milan Varvodic (blaues Trikot) und seine TuS Koblenz dem SC Freiburg immerhin ein 2:2-Unentschieden ab. Am Sonntag steht auf dem Rasenplatz in Kesselheim das Rückspiel an. Mark Dieler

Noch zweimal darf die U17 der TuS Koblenz in der DFB-Nachwuchsliga ran. Am Sonntag steht da ein Heimspiel gegen den SC Freiburg an – und an die hat man bei den Schängel durchaus noch gute Erinnerungen.

Es ist das letzte Heimspiel in der DFB-Nachwuchsliga für die U17 der TuS Koblenz, die am Sonntag (11 Uhr) auf dem Rasenplatz in Kesselheim den SC Freiburg empfängt. Während es für die Gastgeber nach der Saison ziemlich sicher wieder in die Regionalliga gehen wird, haben die Breisgauer bereits frühzeitig das Ticket für eine weitere Spielzeit in der Nachwuchs-Bundesliga gebucht.







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