Kreispokal Hunsrück/Mosel
Sargenrother E-Jugend macht das Triple perfekt
Die JSG Loreleyblick Damscheid/Niederburg/Oberwesel/Urbar (in Schwarz) gewann das C-Jugend-Pokalfinale vor heimischer Kulisse in
Die JSG Loreleyblick Damscheid/Niederburg/Oberwesel/Urbar (in Schwarz) gewann das C-Jugend-Pokalfinale vor heimischer Kulisse in Niederburg im Elfmeterschießen gegen die JSG Eifelhöhe Weiler-Gevenich/Cochem.
Mark Dieler

Fünf Pokalsieger wurden am Wochenende in Niederburg gekürt, wo an zwei Tagen der Kreispokal-Endspieltag der Jugend ausgetragen wurde. Da kürte sich die Sargenrother E-Jugend zum Triplesieger, Kümbdchen-Keidelheim durfte indes zweimal jubeln. 

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JSG Sargenroth (E-Jugend), JSG Kastellauner Land II (D-Jugend), JSG Loreleyblick Damscheid (C-Jugend) sowie JSG Kümbdchen-Keidelheim (B- und A-Jugend) heißen die Kreispokalsieger des Fußballkreises Hunsrück/Mosel. Alle Gewinner wurden am Wochenende im Zuge von zwei Pokalendspieltagen auf dem Kunstrasenplatz in Niederburg ermittelt – und das auf unterschiedliche Weise.

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