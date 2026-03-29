1:2-Niederlage für Nachwuchs Offenbach macht’s wie Barca und gewinnt bei der TuS Sina Ternis 29.03.2026, 11:10 Uhr

i Wie schon im Hinspiel bot die U17 der TuS Koblenz (blaue Trikots) den Kickers Offenbach in der DFB-Nachwuchsliga Paroli, unterlag aber mit 1:2 und bleibt damit Vorletzter. Mark Dieler

Das war nichts mit der Revanche für die Hinspielniederlage: Auch im Rückspiel musste sich die U17 der TuS Koblenz den Kickers Offenbach geschlagen geben. Auch dieses Mal war die Niederlage durchaus unglücklich.

Zunächst war da ganz viel Enttäuschung. Enttäuschung darüber, dass die U17-Kicker der TuS Koblenz auch im Rückspiel der DFB-Nachwuchsliga gegen die Kickers Offenbach mit leeren Händen dastanden, dass auf das 0:4 in Offenbach nun ein 1:2 auf dem Kunstrasen vor dem Koblenzer Oberwerth-Stadion folgte.







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