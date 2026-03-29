1:2-Niederlage für Nachwuchs
Offenbach macht’s wie Barca und gewinnt bei der TuS
Wie schon im Hinspiel bot die U17 der TuS Koblenz (blaue Trikots) den Kickers Offenbach in der DFB-Nachwuchsliga Paroli, unterla
Wie schon im Hinspiel bot die U17 der TuS Koblenz (blaue Trikots) den Kickers Offenbach in der DFB-Nachwuchsliga Paroli, unterlag aber mit 1:2 und bleibt damit Vorletzter.
Mark Dieler

Das war nichts mit der Revanche für die Hinspielniederlage: Auch im Rückspiel musste sich die U17 der TuS Koblenz den Kickers Offenbach geschlagen geben. Auch dieses Mal war die Niederlage durchaus unglücklich. 

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Zunächst war da ganz viel Enttäuschung. Enttäuschung darüber, dass die U17-Kicker der TuS Koblenz auch im Rückspiel der DFB-Nachwuchsliga gegen die Kickers Offenbach mit leeren Händen dastanden, dass auf das 0:4 in Offenbach nun ein 1:2 auf dem Kunstrasen vor dem Koblenzer Oberwerth-Stadion folgte.

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TuS Koblenz

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