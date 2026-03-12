Eine Woche Spaß und Spiel, eine Woche intensive Vorbereitung: Für die U17 der TuS Koblenz geht es am Samstag in der DFB-Nachwuchsliga und nach zweiwöchiger Pause zum Tabellenführer SC Freiburg. Auch da sieht der Trainer sein Team nicht chancenlos.
Lesezeit 2 Minuten
Bereits einen Tag vorher geht’s für die U17 der TuS Koblenz zum nächsten Auswärtsspiel: Weil die Mannschaft von Coach Jeffrey Yankey schon am Samstagmorgen (11 Uhr) beim SC Freiburg und damit beim aktuellen Tabellenführer der U17 DFB Nachwuchsliga in Liga B Gruppe D, antreten muss, haben sich die Verantwortlichen für die Übernachtungspremiere entschieden.