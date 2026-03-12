U17 der TuS reist in den Süden Nach einer Übernachtung geht’s gegen den SC Freiburg Sina Ternis 12.03.2026, 15:12 Uhr

i TuS-Coach Jeffrey Yankey sieht sein Team beim Gastspiel beim Tabellenführer SC Freiburg keinesfalls chancenlos. Ausgeruht wird seine U17 definitiv sein. Mark Dieler

Eine Woche Spaß und Spiel, eine Woche intensive Vorbereitung: Für die U17 der TuS Koblenz geht es am Samstag in der DFB-Nachwuchsliga und nach zweiwöchiger Pause zum Tabellenführer SC Freiburg. Auch da sieht der Trainer sein Team nicht chancenlos.

Bereits einen Tag vorher geht’s für die U17 der TuS Koblenz zum nächsten Auswärtsspiel: Weil die Mannschaft von Coach Jeffrey Yankey schon am Samstagmorgen (11 Uhr) beim SC Freiburg und damit beim aktuellen Tabellenführer der U17 DFB Nachwuchsliga in Liga B Gruppe D, antreten muss, haben sich die Verantwortlichen für die Übernachtungspremiere entschieden.







