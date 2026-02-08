0:4 bei Kickers Offenbach Koblenzer U17 startet mit Niederlage in Nachwuchsliga Sina Ternis 08.02.2026, 20:39 Uhr

i Die U17 der TuS Koblenz (blaue Trikots) hatte bei ihrem DFB-Nachswuchsliga-Debüt ebenfalls einige gute Offensivaktionen, präsentierte sich beim 0:4 aber deutlich weniger kaltschnäuzig als Gastgeber Kickers Offenbach. Mark Dieler

Die U17 der TuS Koblenz ist mit einer deutlichen Niederlage in die DFB-Nachwuchsliga gestartet: Beim 0:4 (0:2) bei den Kickers Offenbach schlugen sich die TuS-Kicker aber genauso deutlich unter Wert.

Die U17 der TuS Koblenz ist mit einer Niederlage in die DFB-Nachwuchsliga gestartet. Bei den Kickers Offenbach gab es zum Auftakt ein 0:4 (0:2), das allerdings deutlicher klingt, als es am Ende war. „Ein 2:1 hätte ich ihnen vielleicht gegeben, aber das 4:0 war viel zu hoch“, sagte TuS-Trainer Jeffrey Yankey, der seiner Mannschaft nicht allzu viel vorwerfen konnte.







